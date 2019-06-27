محكمة القضاء الاداري تصادق على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي

كشف مصدر محلي، الخميس، ان محكمة القضاء الاداري صادقت على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محكمة القضاء الاداري صادقت اليوم، على قرار مجلس محافظة كربلاء باقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه".
يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.
يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.
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