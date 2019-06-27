صلاح والمحمدي يقودان مصر الى ثمن نهائي امم افريقيا

2019-06-27 | 00:37
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تأهل المنتخب المصري الى دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا بعد فوزه علي الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات.
وتحتضن مصر بطولة الأمم الإفريقية حتى يوم التاسع عشر من تموز المقبل الذي سيشهد خوض المباراة النهائية والإعلان عن البطل الجديد للقارة السمراء.
منتخب مصر فاز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه.
وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وتشهد النسخة الحالية لأمم إفريقيا مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد الفرق المتنافسة من 16 فريقًا.
ونجح منتخب نيجيريا في خطف أولى بطاقات التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على غينيا ليصبح رصيد النسور 6 نقاط.
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