صلاح والمحمدي يقودان مصر الى ثمن نهائي امم افريقيا

وسجل هدفي المنتخب المصري كلاً من أحمد المحمدي في الدقيقة 25 من زمن الشوط الاول ومحمد صلاح في الدقيقة 40.

وتحتضن مصر بطولة الأمم الإفريقية حتى يوم التاسع عشر من تموز المقبل الذي سيشهد خوض المباراة النهائية والإعلان عن البطل الجديد للقارة السمراء.



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منتخب مصر فاز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه.

وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتشهد النسخة الحالية لأمم إفريقيا مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد الفرق المتنافسة من 16 فريقًا.

ونجح منتخب نيجيريا في خطف أولى بطاقات التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على غينيا ليصبح رصيد النسور 6 نقاط.