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كشف مصدر برلماني، الخميس، عن ارسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اسم المرشحة الى وزارة التربية واسماء المرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب.
وجاء في الوثيقة الاولى التي حصلت عليها الخليج 365، انه "تم ترشيح زاهدة عبد الله محمد العبيدي لمنصب وزارة التربية".
فيما تضمنت الوثيقة الثانية انه تم ترشيح علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد المهدي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد يونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل كريم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. عبد المهدي يرسل اسم مرشحة التربية واسماء المرشحين للدرجات الخاصة للبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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