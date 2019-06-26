اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن صفحة وزيرها ياسين الياسري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وذكرت الوزارة ان "هذه الصفحة هي الوحيدة الرسمية للوزير، والتي ستنشر فيها البيانات الخاصة بالوزير والوزارة".
ودعت وسائل الاعلام الى "اعتماد هذه الصفحة الرسمية وعدم اللجوء الى صفحات مزورة تقوم بنشر اخبار مزيفة".
وادناه رابط الصفحة الرسمية لوزير الداخلية ياسين الياسري:
ودعت وسائل الاعلام الى "اعتماد هذه الصفحة الرسمية وعدم اللجوء الى صفحات مزورة تقوم بنشر اخبار مزيفة".
وادناه رابط الصفحة الرسمية لوزير الداخلية ياسين الياسري:
https://www.facebook.com/1222951764547135/posts/1223088667866778?sfns=mo
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن عن الصفحة الرسمية لوزيرها على الفيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.