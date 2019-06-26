الداخلية تعلن عن الصفحة الرسمية لوزيرها على الفيسبوك

وذكرت الوزارة ان "هذه الصفحة هي الوحيدة الرسمية للوزير، والتي ستنشر فيها البيانات الخاصة بالوزير والوزارة".

ودعت وسائل الاعلام الى "اعتماد هذه الصفحة الرسمية وعدم اللجوء الى صفحات مزورة تقوم بنشر اخبار مزيفة".



وادناه رابط الصفحة الرسمية لوزير الداخلية ياسين الياسري:

https://www.facebook.com/1222951764547135/posts/1223088667866778?sfns=mo