بالصور.. انقاذ مواطنين عالقين داخل مصعد بمدينة الطب

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 15 مواطنا كانوا عالقين بمصعد معطل داخل مدينة الطب في بغداد".
واضاف ان "ذلك تم بعد فتح الابواب واخراجهم بسلام".
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