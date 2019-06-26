خلية الاعلام الحكومي تعلن السيطرة على حريق المشراق في نينوى

أعلنت خلية الاعلام الحكومي، الأربعاء، السيطرة التامة على الحريق الذي نشب في الحشائش والادغال والاعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق بمحافظة نينوى.
وأشارت إلى "استشهاد احد رجال الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، واصابة ثمانية اخرين من منتسبي الدفاع المدني ايضاً بحالات اختناق طفيفة وقد تمت معالجتها في مستشفى حمام العليل"، نافية وجود "اي خسائر في مادة الكبريت او اي خسائر اخرى".
ولفتت الخلية، إلى "الدور الكبير الذي قامت به ملاكات وزارة الصناعة والمعادن ومديرية صحة نينوى ومديرية الدفاع المدني وقوات الحشد الشعبي والحكومة المحلية في محافظة نينوى، في السيطرة على الحريق خلال الساعات الماضية".
وشددت على "استنفار جميع الجهود لاخماد الحريق بالكامل ومواجهة أي طارئ، بعد وصول مدير عام الدفاع المدني ومدير عام صحة محافظة نينوى الى موقع الحادث".
وكان حريقاً قد اندلع في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، في معامل المشراق بمحافظة نينوى.
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