كتائب حزب الله: هجوم الامريكان السيبراني المفترض لم يحقق اهدافه وسنرد عليه قريباً

اعتبرت كتائب حزب الله، الأربعاء، هجوم الأمريكان السيبراني المفترض بأنه لم يحقق أهدافه، فيما أكدت أنها سترد عليه بشكل مضاعف. وذكرت استخبارات الكتائب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هجوم الأمريكان السيبراني المفترض لم يحقق اهدافه، وسنرد عليه قريباً بشكل مضاعف". وأضافت أن "رسالتنا للأمريكان: فلننتظر ونشاهد الفرق بين ارادة المستضعفين وعجز المستكبرين".





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