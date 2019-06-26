انفجار عنيف يهز فيينا

أفادت الشرطة النمساوية، الأربعاء، بوقوع انفجار عنيف في العاصمة فيينا.
وذكرت الشرطة في تقرير، ان "الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض مبنيين على الأقل لأضرار، وانهارت عدة طوابق جزئيا في أحد المبنيين".
وأضافت أنه "أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة نتيجة الانفجار".
وطوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.
وأضافت أنه "أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة نتيجة الانفجار".
وطوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.
وفقا للمعلومات المتوفرة، فأن سبب الانفجار هو تسرب الغاز من أحد المنازل.
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