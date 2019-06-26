الكلداني يطالب ساكو بخلع 'الجلباب الكنسي' اذا رغب بالعمل السياسي

اصدر الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الاربعاء، بياناً تضمن رداً على زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل ساكو، داعياً اياه الى خلع "الجلباب الكنسي" ذا رغب العمل السياسي.

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