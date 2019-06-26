اندلاع حرائق جديدة في ثلاث قرى جنوب شرق الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الأربعاء، باندلاع حرائق في ثلاث قرى جنوب شرق الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدة حرائق اندلعت، اليوم، في قرى النجفية وجديدة والبساطلي صغير بناحية النمرود جنوب شرق الموصل".
وأضاف أن "سيارات الإطفاء توجهت نحو اماكن الحرائق للعمل على إخمادها".
وكان حريقاً اندلع في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، داخل محصول للحنطة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
واندلع حريقاً آخر، اليوم الأربعاء، في معامل المشراق بمحافظة نينوى.
وأضاف أن "سيارات الإطفاء توجهت نحو اماكن الحرائق للعمل على إخمادها".
وكان حريقاً اندلع في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، داخل محصول للحنطة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
واندلع حريقاً آخر، اليوم الأربعاء، في معامل المشراق بمحافظة نينوى.
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