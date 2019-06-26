الاعلام الرقمي يشيد بإطلاق السومرية خدمة 'سماع' الخبر ويصفها بالتطور المميز

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خدمة سماع الخبر المكتوب تستخدم للمرة الاولى من قبل المؤسسات الاخبارية العراقية الامر الذي يعد تطورا مميزا في العالم الرقمي".

واضاف أن "هذه الخدمة سوف توفر تسهيلات كبيرة للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة او ممن اصابهم عارض صحي في النظر او لايستطيعون النظر طويلا للهاتف النقال او من يرغبون بسماع الخبر اثناء قيادتهم السيارة".



ودعا المركز جميع المؤسسات الاخبارية والتعليمية في العراق الى "اتباع هذه الخطوة الرقمية المهمة لتسهيل الخدمات للمستخدمين وبالاخص مواقع الدولة الرسمية حيث هذه الخدمة متوفرة باغلب دول العالم المتقدمة".

واطلق موقع الخليج 365، خاصية جديدة تتضمن سماع الخبر المكتوب، وتساعد هذه الخاصية المكفوفين أو اي مستخدم لا يمكنه تركيز نظره على الشاشة اثناء القيادة أو العمل.