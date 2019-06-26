اشاد مركز الاعلام الرقمي بإطلاق موقع الخليج 365 خدمة سماع الخبر المكتوب، الذي سيخدم الكثير من الشرائح في المجتمع العراقي .
واضاف أن "هذه الخدمة سوف توفر تسهيلات كبيرة للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة او ممن اصابهم عارض صحي في النظر او لايستطيعون النظر طويلا للهاتف النقال او من يرغبون بسماع الخبر اثناء قيادتهم السيارة".
ودعا المركز جميع المؤسسات الاخبارية والتعليمية في العراق الى "اتباع هذه الخطوة الرقمية المهمة لتسهيل الخدمات للمستخدمين وبالاخص مواقع الدولة الرسمية حيث هذه الخدمة متوفرة باغلب دول العالم المتقدمة".
واطلق موقع الخليج 365، خاصية جديدة تتضمن سماع الخبر المكتوب، وتساعد هذه الخاصية المكفوفين أو اي مستخدم لا يمكنه تركيز نظره على الشاشة اثناء القيادة أو العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي يشيد بإطلاق السومرية خدمة 'سماع' الخبر ويصفها بالتطور المميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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