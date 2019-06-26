اندلاع حريق في محصول للحنطة بقضاء سنجار

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن "حريقاً هائلاً اندلع، اليوم، في قريتي الكولات وكول شبك بقضاء سنجار غربي محافظة نينوى حصد أكثر من 2000 دونم من محصول الحنطة".

وأضاف أن "ألسنة اللهب اتجهت صوب القرى التابعة لقضاء تلعفر"، مبيناً أن "سيارات الإطفاء ورجال الدفاع المدني لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق".



وكان حريقاً قد اندلع في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، في معامل المشراق بمحافظة نينوى.