الشباب والرياضة ترد على اتهام الاتحاد الدولي للسباحة

2019-06-26 | 19:43
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ردت وزارة الشباب والرياضة، على رسالة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، كورنيل ماركلسكو واتهامك الوزير بالتدخل في عمل الاتحاد المحلي للسباحة.
"السيد كورنيل ماركلسكو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة
اطلعنا بعناية على مضمون رسالتكم المتعلقة بوجود تدخلات حكومية بعمل الاتحاد الوطني للسباحة وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الأمور ..
ان وزارة الشباب والرياضة طالما تحرص على استقلالية الاتحادات الرياضية وضرورة عدم التدخل بشؤونها كما جاء بنص قانون الاتحادات في العراق وفق المواد 2 ، 3 ، 5 منه والتي أكدت على ان الاتحاد الرياضي اتحاد يحتفظ بشخصيته المعنوية المستقلة، فضلاً عن تنظيمه لانتخاباته وإشرافه الكامل على المسابقات وتوصيفه للهيأة العامة.
وهنا لابد من التوضيح إلى ما تضمنه خطاب اتحادكم الذي أشار إلى وجود تدخل حكومي في عمل الاتحاد المحلي مع تساؤلنا عن نوعية هذا التدخل والاستدلال به وفق المواد التي اشرتم لها في قانون الاتحاد الدولي الذي نحترمه بكل تأكيد كما ننوه على ان الاتحادات الرياضية الحالية ومن ضمنها اتحاد السباحة قد اعتمد ذات القانون أعلاه ( رقم 16 لسنة 1986 ) في انتخاباته التي أسفرت عن تشكيل هيأته الإدارية الحالية والتي حضرها مندوب من الاتحاد الدولي للسباحة ..
نؤكد مرة أخرى على دعم الوزارة لاتحاد السباحة الوطني والحفاظ على استقلاليته وفق القوانين العراقية التي لا تتقاطع مع ما جاء في المواثيق والقوانين الرياضية الدولية ونتطلع إلى معرفة نوعية التدخل الذي اشرتم له في محتوى الخطاب المرسل إلى الوزارة ليتسنى لنا أخذ الإجراءات اللازمة ".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.