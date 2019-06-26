كتلة سياسية تمنح عبد المهدي حرية مشروطة باختيار مرشح حقيبة التربية

وقال الجربا في حديث لـ الخليج 365، إن "حقيبة وزارة التربية وضمن الاستحقاق الانتخابي فهي من استحقاق المشروع العربي وقد قدمنا بوقت سابق الى رئيس مجلس الوزراء خمسة اسماء مرشحين ذكور واناث"، مبيناً انه "بجلسة استكمال الكابينة الوزارية لم يتم منح الثقة لمرشحتنا للتربية ما يعني ضرورة اختيار مرشحة او مرشح بديل".وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء طلب من المشروع العربي وبشكل ودي واخوي منحه المساحة الكافية لاختيار شخصية يراها مناسبة لشغل المنصب بحال عدم قناعته بالاسماء المقدمة له"، لافتاً إلى ان "المشروع العربي تفاعل ايجابياً مع مطلب رئيس الوزراء كي لا نكون السبب في تعطيل استكمال الكابينة الوزارية".

واشار الجربا، الى ان "المشروع العربي كان مطلبه من رئيس الوزراء ان يتم اطلاعهم عن الاسم الذي سيقدمه لشغل الحقيبة بحال لم يكن من الاسماء التي تم تقديمها من قبلنا وان يكون الاسم المرشح بعيداً عن الاحزاب والكتل السياسية ويمتلك مهنية وخبرة بمجال عمله وحينها لن يكون لنا اي ممناعة عن تقديمه الى مجلس النواب والتصويت عليه".



وكان مجلس النواب اسقط بجلسته التي عقدت الاثنين (24 حزيران 2019) مرشحة حقيبة التربية سفانة الحمداني.