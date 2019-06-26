كشف رئيس كتلة المشروع العربي البرلمانية النائب احمد مدلول الجربا، الاربعاء، عن منح المشروع العربي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تخويلاً لاختيار شخصية يراها مناسبة لحقيبة وزارة التربية بحال عدم اقتناعه بالاسماء التي ارسلت اليه من قبلنا لكن بشروط معينة.
وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء طلب من المشروع العربي وبشكل ودي واخوي منحه المساحة الكافية لاختيار شخصية يراها مناسبة لشغل المنصب بحال عدم قناعته بالاسماء المقدمة له"، لافتاً إلى ان "المشروع العربي تفاعل ايجابياً مع مطلب رئيس الوزراء كي لا نكون السبب في تعطيل استكمال الكابينة الوزارية".
واشار الجربا، الى ان "المشروع العربي كان مطلبه من رئيس الوزراء ان يتم اطلاعهم عن الاسم الذي سيقدمه لشغل الحقيبة بحال لم يكن من الاسماء التي تم تقديمها من قبلنا وان يكون الاسم المرشح بعيداً عن الاحزاب والكتل السياسية ويمتلك مهنية وخبرة بمجال عمله وحينها لن يكون لنا اي ممناعة عن تقديمه الى مجلس النواب والتصويت عليه".
وكان مجلس النواب اسقط بجلسته التي عقدت الاثنين (24 حزيران 2019) مرشحة حقيبة التربية سفانة الحمداني.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة سياسية تمنح عبد المهدي حرية مشروطة باختيار مرشح حقيبة التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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