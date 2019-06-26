رئيس لجنة الصحة النيابية يدعو الحكومة لإعلان حالة الانذار بعد حريق المشراق

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحرائق التي تعرض لها محصول الحنطة في الموصل امتدت الى كبريت المشراق جنوبي المدينة، وبدأ الكبريت يشتعل وتنبعث منه غازات سامة أدت الى حالات اختناق ووفيات في صفوف الأهالي"، مبيناً ان "هذه الكارثة ستلقي بتداعياتها الخطيرة على البيئة وعلى جميع مفاصل الحياة في المناطق الممتدة من الموصل الى صلاح الدين".وأضاف الجبوري "لو تم التصدي للحرائق في بدايتها لما حصلت هذه الكارثة التي تعدت مرحلة تدمير الاقتصاد العراقي وتفاقمت الى درجة قتل الناس"، متسائلا "هل عجزت الحكومة بكل ما تمتلكه من امكانيات عن التصدي لحرائق المحاصيل".

وتابع ان "هذه الكارثة تتطلب التدخل الفوري من قبل الحكومة وإعلان حالة الانذار وتسخير كافة امكانيات الدولة لإخماد الحرائق، واستنفار كافة الوزارات ومن بينها الصحة والداخلية والدفاع والبلديات للسيطرة على هذه الكارثة البيئية"، مبيناً ان "على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على أرواح المواطنين، وأي اخفاق في التصدي لهذه الكارثة يعد استهانة بأرواح الشعب العراقي".



يشار الى أن محافظ نينوى منصور المرعيد أعلن، اليوم الاربعاء، عن النفير العام ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في اخماد حرائق كبريت المشراق.

وأعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن استنفار كوادرها في نينوى والمحافظات القريبة بشأن حريق المشراق.