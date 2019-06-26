دعا رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الاربعاء، الحكومة الى إعلان حالة الانذار بعد الحريق الذي اندلع قرب كبريت المشراق في نينوى.
وأضاف الجبوري "لو تم التصدي للحرائق في بدايتها لما حصلت هذه الكارثة التي تعدت مرحلة تدمير الاقتصاد العراقي وتفاقمت الى درجة قتل الناس"، متسائلا "هل عجزت الحكومة بكل ما تمتلكه من امكانيات عن التصدي لحرائق المحاصيل".
وتابع ان "هذه الكارثة تتطلب التدخل الفوري من قبل الحكومة وإعلان حالة الانذار وتسخير كافة امكانيات الدولة لإخماد الحرائق، واستنفار كافة الوزارات ومن بينها الصحة والداخلية والدفاع والبلديات للسيطرة على هذه الكارثة البيئية"، مبيناً ان "على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على أرواح المواطنين، وأي اخفاق في التصدي لهذه الكارثة يعد استهانة بأرواح الشعب العراقي".
يشار الى أن محافظ نينوى منصور المرعيد أعلن، اليوم الاربعاء، عن النفير العام ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في اخماد حرائق كبريت المشراق.
وأعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن استنفار كوادرها في نينوى والمحافظات القريبة بشأن حريق المشراق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الصحة النيابية يدعو الحكومة لإعلان حالة الانذار بعد حريق المشراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.