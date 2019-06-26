نجم النوارس يجري عملية جراحية

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2019-06-26 | 19:31
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اعلن نادي الزوراء، ان نجم وسط ميدانه صفاء هادي، سيجري عملية جراحية في احدى مستشفيات بغداد، بعد قليل.
ونشر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "اللاعب صفاء هادي، يدخل الان الى غرفة العمليات لاجراء تداخل جراحي لرفع الزائدة الدودية"، حيث من المؤمل ان يكشف النادي في وقت لاحق، عن المدة التي سيغيب فيها هادي عن الملاعب.
وفي سياق متصل، غادر مدافع النوارس عباس قاسم، بغداد متوجهاً الى قطر وذلك لاجراء الفحوصات الطبية في مستشفى سبيتار بعد تعرضه لاصابة في الكاحل في مباراة الزوراء والجوية في نصف نهائي كاس العراق.
وفي سياق متصل، غادر مدافع النوارس عباس قاسم، بغداد متوجهاً الى قطر وذلك لاجراء الفحوصات الطبية في مستشفى سبيتار بعد تعرضه لاصابة في الكاحل في مباراة الزوراء والجوية في نصف نهائي كاس العراق.
المحرر: محمد خليل
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