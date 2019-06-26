الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

نجم النوارس يجري عملية جراحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-06-26 | 19:31

نجم النوارس يجري عملية جراحية

1,810 مشاهدة

اعلن نادي الزوراء، ان نجم وسط ميدانه صفاء هادي، سيجري عملية جراحية في احدى مستشفيات بغداد، بعد قليل.
ونشر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "اللاعب صفاء هادي، يدخل الان الى غرفة العمليات لاجراء تداخل جراحي لرفع الزائدة الدودية"، حيث من المؤمل ان يكشف النادي في وقت لاحق، عن المدة التي سيغيب فيها هادي عن الملاعب.

وفي سياق متصل، غادر مدافع النوارس عباس قاسم، بغداد متوجهاً الى قطر وذلك لاجراء الفحوصات الطبية في مستشفى سبيتار بعد تعرضه لاصابة في الكاحل في مباراة الزوراء والجوية في نصف نهائي كاس العراق.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم النوارس يجري عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا