نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 في أمم إفريقيا

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث على مدار 45 دقيقة، فشل مهاجمي الفريقين في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن كينيث أوميرو، ظهير نيجيريا من إحراز هدف، برأسية رائعة بعد ركلة ركنية من سيمون.



وبهذا الفوز يصبح رصيد النسور 6 نقاط، ليُصبح منتخب نيجيريا أول فريق ينجح في التأهل لدور الستة عشر، فيما يتوقف رصيد نقطة بالمركز الثالث، ضمن المجموعة الثانية.