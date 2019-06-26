الصحة تعلن استنفار كوادرها بعد حريق المشراق في نينوى

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة في نينوى والمحافظات القريبة من محافظة نينوى استنفرت كوادرها بشأن حريق المشراق".

واكد البدر، "وفاة احد منتسبي الدفاع المدني، اصابة ٣ اخرين"، لافتا الى أن "المتابعة والدعم مستمرين من مركز الوزارة".



يشار الى أن محافظ نينوى منصور المرعيد أعلن، اليوم، عن النفير العام ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في اخماد حرائق كبريت المشراق.