مجلس اللوردات البريطاني يؤكد رغبته بتوطيد العمل مع البرلمان العراقي

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح التقى، اليوم، رئيس مجلس اللوردات البريطاني اللورد بيتر نورمان فاولر خلال زيارة مقر المجلس في العاصمة لندن".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات التشريعية بما يضمن تطوير العمل الرقابي والبرلماني في البلاد".



من جانبه، أكد فاولر رغبته الجادة لتوطيد العمل والتنسيق المشترك بين مجلسي اللوردات والنواب العراقي.