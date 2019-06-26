مجلس اللوردات البريطاني يؤكد رغبته بتوطيد العمل مع البرلمان العراقي

أكد مجلس اللوردات البريطاني، الأربعاء لرئيس الجمهورية برهم صالح، رغبته بتوطيد العمل مع مجلس النواب العراقي.
وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات التشريعية بما يضمن تطوير العمل الرقابي والبرلماني في البلاد".
من جانبه، أكد فاولر رغبته الجادة لتوطيد العمل والتنسيق المشترك بين مجلسي اللوردات والنواب العراقي.
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