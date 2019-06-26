بالفيديو: الكابينة الحكومية بدون وزارة تربية... فهل يتم التصويت الخميس المقبل؟

ووفق اشارات، فإن اتصالات مستمرة تجري بين كتل برلمانية سنية لحسم الموقف قبل جلسة البرلمان، المقرر أن تعقد الخميس المقبل، مؤكدة أن رئيس الوزراء قد يمضي بتقديم مرشح للتربية وفقاً لرؤيته في حال أخفقت القوى السنية في الاتفاق على مرشح واحد.الاشارات تؤكد ايضا أن عدم الاتفاق على مرشح واحد يعني فشل التصويت مجدداً على حقيبة التربية. الى ذلك، تشير المعلومات إلى وجود سباق بين ثلاث جهات سنية لنيل الوزارة، هي تحالف المحور بزعامة الخنجر، الذي يعتقد أن التربية من حصته وفقاً للاتفاقات السياسية، وتحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف القرار برئاسة أسامي النجيفي.

هذه المعلومات تأتي في وقت يؤكد نواب عن تحالف القوى ان بعض الجهات لم تصوت على مرشحة هذه الحقيبة سفانة الحمداني بسبب وجود مشاكل شخصية، مؤكدين أن لدى تحالفهم استحقاقات مكوناتية وانتخابية لا يمكن التنازل عنها.



ووفق رؤية نواب من كتل اخرى، فان الخلافات بين القوى السنية هي التي تسببت بفشل التصويت على مرشحة وزارة التربية، موضحين أن حسم هذا الأمر سيتم خلال جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل. ويشير النواب ايضا إلى أن قلة خبرة سفانة الحمداني، كانت من بين أسباب منعها من تولي منصب وزيرة التربية.

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