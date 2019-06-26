وكيل اعمال كاتانيتش يعلق على انباء تجديد ورحيل موكله

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2019-06-26 | 17:35
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علق الوسيط الايراني، بهروز دزهبود، وكيل اعمال المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على الانباء التي انتشرت مؤخراً بشان رحيل وتجديد عقد موكله.
بهروز اكد في تصريح للسومرية نيوز، أن "جميع الانباء التي انتشرت مؤخراً حول تجديد العقد او رحيل المدرب هي عارية عن الصحة".
واوضح بالقول، "حتى اللحظة لم يستجد اي شيء بهذا الشأن وفي حال تم اتخاذ اي قرار سنعلن عن ذلك بكل تأكيد".
وكانت شبكة فوكس سبورت الاميركية، قد اكدت في تقرير لها، بأن كاتانيتش لن يجدد عقده مع اتحاد الكرة بسبب مشكلة جوازات لاعبي المنتخب الوطني.
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