وكيل اعمال كاتانيتش يعلق على انباء تجديد ورحيل موكله

كاتانيتش ينتهي عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، في شهر ايلول المقبل، واثير الكثير من الجدل بشأن مستقبله مع اسود الرافدين.

بهروز اكد في تصريح للسومرية نيوز، أن "جميع الانباء التي انتشرت مؤخراً حول تجديد العقد او رحيل المدرب هي عارية عن الصحة".



واوضح بالقول، "حتى اللحظة لم يستجد اي شيء بهذا الشأن وفي حال تم اتخاذ اي قرار سنعلن عن ذلك بكل تأكيد".

وكانت شبكة فوكس سبورت الاميركية، قد اكدت في تقرير لها، بأن كاتانيتش لن يجدد عقده مع اتحاد الكرة بسبب مشكلة جوازات لاعبي المنتخب الوطني.