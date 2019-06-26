السفير السعودي يؤكد للحلبوسي أن بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين

أكد السفير السعودي عبد العزيز الشمري لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين.



وشدد الشمري خلال اللقاء، على أن "بلاده تحرص على تطوير علاقاتها مع العراق، وأنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام". وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية السعودية واستعدادات موسم الحج لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين".وشدد الشمري خلال اللقاء، على أن "بلاده تحرص على تطوير علاقاتها مع العراق، وأنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام". من جانبه، أشار الحلبوسي، إلى "ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين".

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