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الحكيم يحذر من الاثار السلبية للحروب على الجميع

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حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاربعاء، من الاثار السلبية للحروب على الجميع، فيما اكد ان خيار المعارضة الذي انتهجه تيار الحكمة الوطني حق دستوري.
وقال الحكيم خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الاميركية ديڤيد شنيكر بمكتبه في بغداد، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خيار المعارضة الذي انتهجه تيار الحكمة الوطني حق دستوري اذا تمثل احد جناحي الديمقراطية التي يستقيم النظام السياسي بوجودها".

وأضاف أن "معارضة تقويم وتصويت المسارات ولا تسعى لاستهداف الحكومة"، مطالبا بـ"جهد اكبر في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات وايجاد فرص العمل".

الى ذلك، دعا الحكيم جميع الاطراف في المنطقة والعالم الى "ترجمة رفض الحرب والاشتباك الى خطوات ملموسة تمكن المنطقة وشعوبها من استثمار خيراتها"، مجدداً رفضه لـ"منطق الحصار وتطويق الشعوب وتجويعها".

وحذر الحكيم من "الاثار السلبية للحروب على الجميع"، مستشهدا بـ"احداث الشرق الاوسط التي لم تبق حبيسة مكانها".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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