الحكيم يحذر من الاثار السلبية للحروب على الجميع

وقال الحكيم خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الاميركية ديڤيد شنيكر بمكتبه في بغداد، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خيار المعارضة الذي انتهجه تيار الحكمة الوطني حق دستوري اذا تمثل احد جناحي الديمقراطية التي يستقيم النظام السياسي بوجودها".وأضاف أن "معارضة تقويم وتصويت المسارات ولا تسعى لاستهداف الحكومة"، مطالبا بـ"جهد اكبر في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات وايجاد فرص العمل".

الى ذلك، دعا الحكيم جميع الاطراف في المنطقة والعالم الى "ترجمة رفض الحرب والاشتباك الى خطوات ملموسة تمكن المنطقة وشعوبها من استثمار خيراتها"، مجدداً رفضه لـ"منطق الحصار وتطويق الشعوب وتجويعها".

وحذر الحكيم من "الاثار السلبية للحروب على الجميع"، مستشهدا بـ"احداث الشرق الاوسط التي لم تبق حبيسة مكانها".

