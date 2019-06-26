الحكيم يحذر من الاثار السلبية للحروب على الجميع

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاربعاء، من الاثار السلبية للحروب على الجميع، فيما اكد ان خيار المعارضة الذي انتهجه تيار الحكمة الوطني حق دستوري.
وأضاف أن "معارضة تقويم وتصويت المسارات ولا تسعى لاستهداف الحكومة"، مطالبا بـ"جهد اكبر في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات وايجاد فرص العمل".
الى ذلك، دعا الحكيم جميع الاطراف في المنطقة والعالم الى "ترجمة رفض الحرب والاشتباك الى خطوات ملموسة تمكن المنطقة وشعوبها من استثمار خيراتها"، مجدداً رفضه لـ"منطق الحصار وتطويق الشعوب وتجويعها".
وحذر الحكيم من "الاثار السلبية للحروب على الجميع"، مستشهدا بـ"احداث الشرق الاوسط التي لم تبق حبيسة مكانها".
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