سائرون تعلن تقديم طلب رسمي لرئاسة البرلمان لتمديد الفصل التشريعي

وقال الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نظرا لاهمية المرحلة التي يمر بها العراق ولوجود عدد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية قيد الإنجاز ولقرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني قدم تحالف سائرون طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب مؤيدا بعدد من تواقيع السيدات والسادة اعضاء المجلس يطالب فيه بتمديد الفصل التشريعي الثاني وفقا للمادة (٥٨) من الدستور".وأضاف الركابي، "نأمل من جميع اعضاء مجلس النواب العراقي التصويت لصالح الطلب ايمانا منهم بأهميته وشعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصا منهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه الكريم".

يشار الى نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي اكد، في (22 حزيران 2019) أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها قراءة ثانية، موضحا ان "مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار ابرز التشريعات والقرارات ذات الصلة في التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهم مصالح وشؤون الناس.