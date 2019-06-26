إندلاع حريق في مبنى مديرية بلدية كركوك

أفاد مراسل الخليج 365 في كركوك، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في مبنى البلدية وسط المحافظة.
وقال المراسل، إن حريقا اندلع، اليوم، في مبنى مديرية بلدية كركوك بالقرب من شارع المحافظة دون معرفة الأسباب.
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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