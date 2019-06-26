حيلة منزلية سهلة لاستعادة سنوات من عمر بشرتك... طبقيها!

وتعتبر الوصفات الطبيعية من أبرز تلك الطرق وخصوصاً إذا كانت تحتوي على مكونات فعالة مثل عصير الليمون. فهو غني بالفيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين الضروري لتجديد البشرة وإعادة النعومة والشباب إليها.ولهذا ينصح عادة باستخدام سيروم الفيتامين C وبتطبيق وصفة عصير الليمون وماء الورد وماء الشعير.

وتحتاج هذه الوصفة إلى 4 ملاعق طعام من ماء الورد، ملعقتي طعام من ماء الشعير والقليل من عصير الليمون.

يمزج ماء الشعير مع ماء الورد وعصير الليمون. تبلل قطعة قطن بالمزيج ويمسح الوجه بها ويترك لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور هذه المدة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر مع تطبيق الكريم المرطب. وينصح باستخدام هذه الحيلة يومياً للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب.



ومن الضروري الانتباه الى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد تطبيق الوصفة وعدم ترك الوصفة لمدة طويلة جداً على الوجه.