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الجنائية المركزية تقضي بالسجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب

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اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة اندونيسية ‏أدينت بالانتماء لتنظيم "داعش".
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لتنظيم داعش ‏الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها".

ولفت إلى أن "المدانة التي تحمل الجنسية الاندونيسية كانت متزوجة من احد عناصر التنظيم والذي قتل بقصف لطيران التحالف ‏الدولي ودخلت الاراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا الى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".

وتابع ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 ‏لسنة 2005".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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