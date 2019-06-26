الجنائية المركزية تقضي بالسجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة اندونيسية أدينت بالانتماء لتنظيم "داعش".
ولفت إلى أن "المدانة التي تحمل الجنسية الاندونيسية كانت متزوجة من احد عناصر التنظيم والذي قتل بقصف لطيران التحالف الدولي ودخلت الاراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا الى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".
وتابع ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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