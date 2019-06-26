صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الأربعاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بـ"ابتزاز" ‏مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد.‏ وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهم القي ‏القبض عليه ‏بناء على أوامر قضائية بعدما انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بابتزاز ‏مواطنين عن طريق ‏إيهامهم بوجود أوامر قبض بحقهم".‏



وأضاف، أن "المتهم اعترف بقيامه بابتزاز مواطنين وأن من بين الحالات التي قام ‏بابتزازهم ‏نساء وانه قام بأخذ مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك من مواطنين"، مشيراً إلى ان ‏"المحكمة اتخذت ‏كافة الاجراءات بحق المتهم وجرى تصديق اعترافاته قضائياً وفقاً ‏لاحكام القرار160 لسنة ‏‏1983".‏



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق الكرخ: تصديق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وابتز ‏مواطنين ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.