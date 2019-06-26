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مجلس ذي قار يصوت على تحديد جلسة طارئة لاقالة المحافظ

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صوت مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، على تحديد جلسة طارئة لاقالة المحافظ.
وقال مصدر سياسي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة ذي قار عقد اليوم جلسته المخصصة لاستجواب المحافظ يحيى الناصري"، مبينا ان "الاخير لم يحضر جلسة الاستجواب".

واضاف المصدر ان "المجلس صوت على عدم قناعته باجوبة المحافظ"، مشيرا الى انه "صوت على تحديد الساعة الثانية من ظهر اليوم جلسة طارئة لاقالة المحافظ".


ووجه محافظ ذي قار يحيى الناصري، كتابا الى مجلس المحافظة تضمن ان قضية استجوابه فيها مخالفة صريحة للقانون، فيما تعذر عن حضوره جلسة الاستجواب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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