في واقعة أحدثت غضبًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عدد كبير من الشباب المصري حول 4 فتيات مغربيات كن يشجعن منتخب بلدهم في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر، وتحرشوا بهم لفظيًا وجنسيًا. ونشرت صحيفة “هسبريس” المغربية مقطع فيديو يرصد فيه مشهد صادم لمجموعة من الشبان المصرين وهم يتحرشون بفتيات مغربيات نزحن خلف منتخبهم في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. وأظهر مقطع الفيديو الموثق، الفتيات وهن يسيرن في الشارع، بعد خروجهن من الملعب إثر مباراة المغرب وناميبيا في مدينة السلام، وخلفهن عدد كبير من الشبان المصريين، وقاموا بمضايقة الفتيات المغربيات والتحرش بهن، حيث تحدث أحدهم قائلاً: إيه يا جدعان أول مرة تشوفوا لحمة.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم... حفلة تحرش جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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