التربية: اكثر من 450 الف طالب بالمرحلة الاعدادية سيتوجهون غدا لأداء امتحاناتهم النهائية

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، ان اكثر من 450 الف طالب بالمرحلة الاعدادية سيتوجهون غدا لأداء امتحاناتهم النهائية، فيما دعت إلى الابتعاد عن جميع الحالات السلبية التي تسيء للعملية التربوية. وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك 465,409 طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة الاعدادية للفرعين الادبي والعلمي والخارجي وكذلك خارج القطر يوم غد الخميس الموافق الـ27 من شهر حزيران الجاري"، مبينا ان "الوزارة وجهت مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها والية التعامل مع الدفاتر الأمتحانية".



واعرب المكتب عن أمله أن "يُحقق جميع الطلاب الأعزاء اعلى نسب النجاح التي تتناسب بدورها مع حجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الاسرة التربوية".



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