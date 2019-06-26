رئاسة البرلمان تدعو وزارتي الداخلية الشباب واتحاد الكرة لحل موضوع اختلاف أعمار اللاعبين

رياضة 2019-06-26 | 11:37 782 مشاهدة دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، إلى حلحلة موضوع اختلاف أعمار لاعبي عدد من المنتخبات الوطنية.



وطالب الكعبي وفقاً للبيان، جميع الجهات والمؤسسات ذات الشان الرياضي، بضرورة "انهاء التقاطعات والتنسيق المشترك والدائم لإعادة الهيبة الى جميع مفاصل

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "دعا وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، ولجنة الشباب والرياضة النيابية والاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى حلحلة موضوع الاختلاف الحاصل في أعمار عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية العراقية بطريقة سليمة تجنب جميع الجهات ذات العلاقة المساءلة والعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".وطالب الكعبي وفقاً للبيان، جميع الجهات والمؤسسات ذات الشان الرياضي، بضرورة "انهاء التقاطعات والتنسيق المشترك والدائم لإعادة الهيبة الى جميع مفاصل الرياضة العراقية"، مؤكداً على "حرص مجلس النواب على إقرار التشريعات سيما المعطلة منها والتي تهدف إلى النهوض بالواقع الرياضي والشبابي وتحقيق المزيد من الانجازات الدولية".

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