جريمة انسانية... رضيع داخل كيس بلاستيكي (صورة)

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وأظهرت لقطات الفيديو، الذي نشرته الشرطة على الإنترنت، عملية إنقاذ الرضيع حديث الولادة الذي ترك مهجورا في غابة قرب مدينة كومينغ على بعد نحو 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أتلانتا، وفقا لما ذكرته موقع سكاي نيوز البريطاني.
وأطلاق ضباط الشرطة، الذين أنقذوا الرضيع حديث الولادة، اسم "رضيع الهند"، تيمنا بقصة ماوكلي، أو "فتى الأدغال"، الذي ربته الذئاب في غابة في الهند، على أمل أن يشجع أي شخص لديه معلومات عن الوالدين على التقدم والإدلاء بها إلى مراكز الشرطة.
وتبدأ لقطات الفيديو، الذي نشرته مقاطعة فوسيث على صفحتها في فيسبوك، بمقطع للصراخ اليائس الذي يسمع عند وصول الضباط إلى مكان الحادث، فيما يتحدثون إلى رجل يمكن رؤيته في اللقطات، حيث يسألونه: "كيف عثرت عليه"؟
ويرد الرجل بالقول إنه سمع صوته من داخل منزله.
ثم يسمع صوت ضابط الشرطة وهو يبدي عاطفة جياشة تجاه الطفل الرضيع، فيما يقوم أفراد الشرطة بتمزيق الكيس البلاستيكي لتحرير "رضيع الهند"، الذي أطلق المزيد من الصراخ فيما يهدهده الشرطي، بانتظار مجيء الفريق الطبي.
وأودع الطفل الآن في عهدة إدارة خدمات الطفل والعائلة بالولاية، فيما تستمر عملية البحث عن والدي الطفل
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