تقنيات الغش في المدارس العراقية تتطور وسعر الواحدة منها يصل لـ500 دولار

ذكر مدير احدى المدارس، ان تقنيات الغش في الامتحانات تتطور بشكل مستمر، فيما اشار الى ان سعر بعضها يصل الى 500 دولار.
واضاف أنّه "يتم أحيانا كشف حالات غش، لكنّ بعض الحالات لا يتم كشفها"، موضحا ان "هذه الأجهزة تتطور بشكل مستمر، وتنتشر بين الطلاب بشكل له نتائج سلبية على المستوى التعليمي".
واكد "اننا نتخذ عقوبات بحق الطلاب الذين تم ضبطهم خلال الغش، لكن التطور الإلكتروني المتواصل يمنعنا من اكتشاف الجميع"، مشيرا الى ان "وزارة التربية زودتنا بأجهزة تشويش، لكنّها لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تستطع القضاء على الغش نهائيا".
ولفت الى ان "هناك حديث يتطرق في الشارع يتضمن ان مكتبات في مدن عراقية عدة تبيع وسائل الغش للطلاب، حيث يصل سعر بعضها إلى 500 دولار".
ووجهت وزارة التربية، اول امس الاثنين، المراكز الامتحانية باخذ الحيطه والحذر بعد اكتشاف وسائل الكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية، مبينة ان هذه الوسائل تطورت.
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