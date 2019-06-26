تحديد موعد نهاية الموسم الكروي في العراق

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد نهاية الموسم الكروي 2019/ 2020.
ومن المقرر ان ينتهي الدوري العراقي الممتاز في الـ20 او الـ21 من شهر تموز المقبل، فيما سيكون يوم 27 من الشهر ذاته، موعداً لنهائي بطولة كأس العراق بين الزوراء والكهرباء.
يذكر أن الموسم الحالي كان قد بدأ في الرابع عشر من ايلول 2018 الماضي، حيث من المرجح ان يكون موعد انطلاق الموسم المقبل منتصف ايلول المقبل.
يذكر أن الموسم الحالي كان قد بدأ في الرابع عشر من ايلول 2018 الماضي، حيث من المرجح ان يكون موعد انطلاق الموسم المقبل منتصف ايلول المقبل.
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