ومن المتوقع أن يبحث الأمير محمد مع الشركات الكورية الجنوبية سبل التعاون في ما يتعلق "برؤية المملكة 2030" التي تنطوي على تنمية وتنويع الاقتصاد في السعودية.
كما سيحضر حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"، ثالثة أكبر مصافي نفط كوريا والتي تملكها بالكامل شركة "أرامكو" السعودية.
وبدأت العلاقات السعودية الكورية عام 1962، وتطورت حتى افتتاح سفارة لكوريا الجنوبية في مدينة جدة عام 1972، ثم أخذت العلاقات بين البلدين مسارا متناميا عبر قنوات دبلوماسية.
وفي جانب العلاقات السياسية تبادل المسؤولون في البلدين زيارات رفيعة، كانت أول زيارة لمسؤول سعودي كبير لكوريا، هي زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1998 وكان وليا للعهد آنذاك.
ومن الزيارات التي قام بها الجانب الكوري الجنوبي إلى المملكة زيارة أجراها الرئيس تشي كيوها في عام 1980، استمرت يوما واحدا.
وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزود الأول لها بالنفط الخام، فيما تصدر كوريا لها سلعا ومنتجات مختلفة، مثل المواد الصناعية والسيارات والأنسجة وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ 21 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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