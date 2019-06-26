طلب نيابي بالتحقيق مع مدير عام صحة ديالى بتهمة الفساد

وقال الموسوي، في كتاب وجهه الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة: "نزودكم بملفات فساد عدد اثنان جديدة تخص وجود شبهات فساد في دائرة صحة ديالى"، مطالبا "باجراء التحقيق بخصوصها".

وكان الموسوي، قد وجه طلبا مماثلا، ( امس الثلاثاء)، للتحقيق مع مدير عام صحة الكرخ بتهمة الفساد.

