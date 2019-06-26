طلب نيابي بالتحقيق مع مدير عام صحة ديالى بتهمة الفساد

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وجه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب جواد الموسوي، طلباً بالتحقيق مع مدير عام صحة محافظة ديالى بتهمة الفساد.
وقال الموسوي، في كتاب وجهه الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة: "نزودكم بملفات فساد عدد اثنان جديدة تخص وجود شبهات فساد في دائرة صحة ديالى"، مطالبا "باجراء التحقيق بخصوصها".
وكان الموسوي، قد وجه طلبا مماثلا، ( امس الثلاثاء)، للتحقيق مع مدير عام صحة الكرخ بتهمة الفساد.
وكان الموسوي، قد وجه طلبا مماثلا، ( امس الثلاثاء)، للتحقيق مع مدير عام صحة الكرخ بتهمة الفساد.
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