نيكاراغوا تعتقل متهمين بمبايعة 'داعش' بينهم عراقيان

اعلنت نيكاراغوا، اليوم الاربعاء، أن قواتها المسلحة ألقت القبض (أمس) على أربعة رجال يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" تسللوا إلى البلاد من كوستاريكا، بعد تقارير عن اقتراب التنظيم من حدود الولايات المتحدة.
وكشفت الشرطة عن أسماء المعتقلين وجنسياتهم وهم المصريان محمد إبراهيم ومحمود عيسى، والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري، ومصطفى علي محمد ياهوب.
وقالت إن المشتبه بهم تم القبض عليهم خلال عملية للجيش في مقاطعة ريفاس، التي وصلوا إليها بشكل غير قانوني من كوستاريكا المجاورة.
وتتطابق هذه الأسماء والألقاب (ثلاثة من المعتقلين الأربعة) مع شخصيات 3 إرهابيين أبلغت عنهم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وأرسلت إشعارا بأسمائهم وصورهم إلى الشرطة الفيدرالية المكسيكية من قبل.
وترجح السلطات الأمريكية أن الولايات المتحدة كان يمكن أن تكون مقصد سفرهم.
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