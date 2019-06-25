مقتل ضابط بالاتحادية واصابة ثلاثة اخرين بتفجير جنوب كركوك

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ضابطا في الشرطة الاتحادية قتل واصيب ثلاثة اخرون بتفجير جنوب كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت دورية تابعة للواء ١٨ - فق ٥ - الشرطة الاتحادية ، في منطقة الهبات الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق جنوب محافظة كركوك ما ادى الى مقتل ضابط من الدورية واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة".
واضاف المصدر ان قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي".
يذكر ان القوات الامنية تتعرض الى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في عدد من مناطق البلاد، حيث تؤدي الى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف تلك القوات.
واضاف المصدر ان قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي".
يذكر ان القوات الامنية تتعرض الى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في عدد من مناطق البلاد، حيث تؤدي الى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف تلك القوات.
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