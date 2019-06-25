الداخلية تعلن اعتقال شخصين بعد نصف ساعة على تسليبهما سيارة بتلكيف

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مديرية شرطة تلكيف التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على اخبار أحد المواطنين تتمكن من إلقاء القبض على مجرمين إثنين قاما بتسليب عجلة لأحد المواطنين مع جهاز موبايل والمستمسكات الثبوتية العائدة له".واضاف انه "تم القبض على المجرمين وضبط العجلة بحوزتهما بعد نصف ساعة من وقوع حادثة التسليب على الشارع العام بمفرق تلكيف شمالي مدينة الموصل".

يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

