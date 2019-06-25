بالوثيقة.. طلب بإحالة وزير الصحة ومدير عام شركة كيماديا الى النزاهة

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن طلباً من عضو لجنة الصحة والبيىة البرلمانية جواد عبد الكاظم الموسوي باحالة وزير الصحة والبيئة ومدير عام شركة كيماديا الى النزاهة لوجود شبهات فساد في عقود النواظير الطبية.

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