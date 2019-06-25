صالح يؤكد من لندن اهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى لندن.
وأكد صالح خلال الجلسة على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، مشيراً الى "ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها".
وثمن رئيس الجمهورية "دور بريطانيا في الحرب ضد الارهاب، واسهامها المتواصل في دعم القوات الامنية العراقية وتدريبها وتجهيزها"، متمنياً ان "تساهم بشكل متميز في حركة الاعمار و البناء ولا سيما في المناطق المحررة".
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