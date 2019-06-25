مجلس النواب يرفع جلسته الى بعد غد الخميس

قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، رفع جلسة المجلس إلى يوم الخميس المقبل.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع جلسة البرلمان، إلى يوم الخميس المقبل".
وأفاد مصدر نيابي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، ببدء جلسة مجلس النواب السابعة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
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