سيغما أولوموتس التشيكي يمدد عقد مهاجمه العراقي حتى 2022

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2019-06-25 | 16:56
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اعلن المهاجم العراقي يعقوب يونس، تجديد عقده مع فريقه سيغما أولوموتس التشيكي لمدة ثلاث سنوات.
اللاعب العراقي نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورة له وهو يحمل قميص سيغما قائلاً: "عقد جديد 2022"، في اشارة الى تجديد عقده مع فريقه لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن يونس تلقى عدة عروض من اندية تشيكية اخرى للانتقال اليها في الانتقالات الصيفية الجارية، لكن اللاعب فضل تجديد الولاء لفريقه في نهاية المطاف.
يونس ولد في 25 اذار 1996 ويعد احد مطالب الشارع الرياضي العراقي من اجل ضمه لكتيبة اسود الرافدين.
يذكر أن يونس تلقى عدة عروض من اندية تشيكية اخرى للانتقال اليها في الانتقالات الصيفية الجارية، لكن اللاعب فضل تجديد الولاء لفريقه في نهاية المطاف.
يونس ولد في 25 اذار 1996 ويعد احد مطالب الشارع الرياضي العراقي من اجل ضمه لكتيبة اسود الرافدين.
المحرر: محمد خليل
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