ترامب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أميركية سيقابل برد ساحق

وقال ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن "الولايات المتحدة لم تنس العبوات والقنابل الإيرانية التي قتلت 2000 أمريكي وجرحت الكثير".

وأضاف أن "أي هجوم من قبل إيران على أي أهداف أمريكية سيواجه بقوة كاسحة"، مبيناً أن "تصريحات الإيرانيين المهينة والجاهلة اليوم تدل على أنهم لا يفهمون الواقعية".

