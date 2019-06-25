بالصور.. توزيع قناني الماء للركاب في باريس بعد ارتفاع الحرارة لـ 32 مئوية

الخليج 365/ باريس/ علي ناجي قامت شركة النقل الفرنسية "RTAP" المسؤولة عن وسائل النقل في باريس وضواحيها، بتوزيع عبوات قناني الماء على الركاب والمسافرين مع تعليمات لموجة الحر التي تشهدها فرنسا. وبلغت درجة الحرارة للعاصمة الفرنسية باريس 32 م وقد تصل نهاية الاسبوع الى 37 مئوية. كما نشرت وسائل الاعلامية تعليمات وارشادات ونصائح لمواجهة موجة الحر التي ستكون لمدة اسبوع حسب ما اعلن عن هيئة الانواء الجوية الفرنسية.







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