الاتحاد الافريقي يرفض استبدال لاعب الكاميرون المصاب بالقلب

2019-06-25 | 16:40
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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي للعبة كاف، رفض الموافقة على استبدال جويل تاجوي لاعب الفريق الذي يعاني من أزمة في القلب لوجود خلل في الشريان التاجي، بالقائمة المشاركة حاليًا في كأس الأمم الإفريقية.
ونشر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا اليوم أكد فيه أن "كاف رفض الاستبدال، على الرغم من استبعاد اللاعب من قائمة الفريق وإرسال التقرير الطبي للكاف والذي يثبت وجود خطر على حياته حال مشاركته في البطولة".
وأكد التقرير الطبي أن حالة جويل تاجوي في منتهى الخطورة لوجود خلل في الشريان التاجي بالقلب وهو ما يهدد حياته بتعرضه لموت مفاجئ حال قيامه بأي مجهود زائد.
جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة غينيا بيساو اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا غانا وبنين.
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