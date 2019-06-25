المالكي يؤكد ضرورة إبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة في المنطقة

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، موقف العراق الداعي الى إنهاء حدة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية الازمة القائمة بين ايران وأمريكا، مؤكداً ضرورة العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة.
واكد المالكي، بحسب البيان، أن "العراق تربطه علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات"، مشيراً الى "أهمية العمل على تقوية أواصر العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
وجدد "موقف العراق الداعي الى إنهاء حدة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية الازمة القائمة بين ايران وأمريكا، وضرورة العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة"، مؤكدا ان "استخدام الحل العسكري سيؤدي الى حرب كارثية وانهيار دول في الشرق الأوسط ".
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