المالكي يؤكد ضرورة إبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة في المنطقة

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى بمكتبه اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى العراق ماثيو تولر يرافقه مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية أندرو بيك".واكد المالكي، بحسب البيان، أن "العراق تربطه علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات"، مشيراً الى "أهمية العمل على تقوية أواصر العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وجدد "موقف العراق الداعي الى إنهاء حدة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية الازمة القائمة بين ايران وأمريكا، وضرورة العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة"، مؤكدا ان "استخدام الحل العسكري سيؤدي الى حرب كارثية وانهيار دول في الشرق الأوسط ".