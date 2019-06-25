الدفاع المدني يعلن اخماد حريق مطعم وسط بغداد ويؤكد عدم تسجيل اصابات

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد حريق مطعم وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت عدم تسجيل أي إصابات خلال اندلاع الحريق.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بمشاركة عشرة فرق اطفاء، تمت السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مطعم في مديرية الاضوية والاشارات التابعة الى امانة بغداد مجاور محطة وقود مديرية المرور العامة بالقرب من وزارة الداخلية".
وأضافت أنه "تم ابعاد النيران عن محطة الوقود"، مبينة أن "الخسائر مادية فقط".
وأضافت أنه "تم ابعاد النيران عن محطة الوقود"، مبينة أن "الخسائر مادية فقط".
وأشارت المديرية، إلى أن "خبير الادلة سيباشر عمله بعد انتهاء اعمال التبريد لمعرفة اسباب الحادث"، مؤكدة "عدم وجود أي إصابات بشرية".
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