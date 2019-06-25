الحج تباشر باستحصال تأشيرة الحج للفائزين بقرعة العام الحالي

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، البدء بإستحصال تأشيرة الحج "الفيزا" للمواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام.



واشار الكناني الى ان "الهيئة اكملت منذ وقت مبكر جميع الاستعدادات اللوجستية والادارية لانجاز جميع متطلبات الحجاج، وشكلت لجنة متخصصة باصدار تأشيرات الحج لتسهيل دخول الحجاج العراقيين الى المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد باشرت اليوم بمنح تأشيرات الدخول (الفيزا) للمواطنين الفائزين بالذهاب الى الديار المقدسة لاداء مناسك حج هذا العام".واشار الكناني الى ان "الهيئة اكملت منذ وقت مبكر جميع الاستعدادات اللوجستية والادارية لانجاز جميع متطلبات الحجاج، وشكلت لجنة متخصصة باصدار تأشيرات الحج لتسهيل دخول الحجاج العراقيين الى المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر".

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